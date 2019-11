De grot waar in 2018 drie weken lang een Thais voetbalteam vastzat is vrijdag weer geopend voor publiek en meteen drukbezocht, meldt persbureau AFP.

De Tham Luang trok vrijdag op de openingsdag al tweeduizend bezoekers.

De grot kwam wereldwijd in de belangstelling te staan toen in juli 2018 twaalf jonge voetballers en hun coach vast kwamen te zitten in het gangenstelsel van de grot door hevige regenval. Pas na drie weken konden de jongens uit de grot worden gered, na een zoektocht van negen dagen. Bij de reddingsactie kwam een duiker om het leven.

"Bezoekers mogen nu alleen de ingang van de grot in", aldus de directeur van de lokale natuurbescherming voor de grot. Er wordt door de natuurbescherming wel overwogen om in de toekomst de rest van de grot en het gangenstelsel weer open te stellen voor publiek.

Attributen van de reddingsoperatie - touwen, telefoondraden en waterbuizen - zullen bij de grot worden tentoongesteld. Ook waren er bij de opening van de grot foto's te zien van de rugzakken en fietsen van de Thaise voetballertjes.

Deze maand ging er op het Busan International Film Festival in Zuid-Korea ook een speelfilm in première over de reddingsactie.