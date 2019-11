De politie in het Britse Essex gaat er vanuit dat de 39 slachtoffers die afgelopen week dood werden aangetroffen in een gekoelde trailer van een vrachtwagen, allemaal de Vietnamese nationaliteit hebben.

De Britse politie meldde dit in een verklaring na contact te hebben gehad met de waarschijnlijke nabestaanden van de overledenen in Vietnam.

In Vietnam werden eerder al twee verdachten opgepakt in verband met de zaak. In Ierland is intussen een tweede verdachte in beschuldiging gesteld.

In de gekoelde trailer van de vrachtwagen werden de lichamen van 31 mannen en acht vrouwen gevonden. De trailer was van het Belgische Zeebrugge met de ferry naar een Engelse haven vervoerd. Waardoor de slachtoffers precies om het leven kwamen en wanneer, is nog onbekend.

Vietnamese politie neemt DNA af van mogelijke nabestaanden

De Vietnamese politie heeft afgelopen zondag DNA-monsters genomen van de mogelijke nabestaanden van slachtoffers. Alle 39 slachtoffers zouden de Chinese nationaliteit hebben, maar vanuit Vietnam kwamen berichten van ouders die hun kinderen misten.

De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc gaf zaterdag de opdracht aan lokale autoriteiten om onderzoek te doen naar mogelijk Vietnamese slachtoffers.

Ook werd vorige week zaterdag al een herdenkingsdienst gehouden in Vietnam voor een van de mogelijke slachtoffers. De identificatie van de lichamen in de vrachtwagen is echter nog niet helemaal afgerond.