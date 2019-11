Tijdens een aanval op een militaire positie in Mali zijn vrijdag 53 soldaten omgekomen. Dat meldde het Malinese leger zelf vrijdag.

De aanval is de zoveelste aanval op het leger van het Noord-Afrikaanse land. Er worden vaker aanslagen op het leger gepleegd door verschillende strijdtroepen die banden hebben met terreurgroepen IS en Al-Qaeda.

In september van dit jaar kwamen al eens 38 Malinese militairen om het leven bij een aanslag op twee verschillende legerbases.

In het noordoosten van Mali is het al tijden onrustig. Dit deel van het land ligt in de zogenoemde Sahelregio, waar ook delen van Niger en Boerkina Faso toe behoren.

In Mali waren tot afgelopen mei ook Nederlandse militairen aanwezig die deel uitmaakten van een vredesmissie van de Verenigde Naties. Franse militairen vechten al langer in het Noord-Afrikaanse land. Het Nederlandse ministerie van Defensie trok haar troepen terug omdat zij meer wilde focussen op missies in Irak en Afghanistan.