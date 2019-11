De Amerikaanse democraat Beto O'Rourke heeft besloten zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen stop te zetten.

O'Rourke is de eerste kandidaat die probeerde het namens de democraten uiteindelijk op te nemen tegen de huidige president Donald Drump in november volgend jaar.

In zijn eigen verklaring schrijft O'Rourke het besluit om zijn campagne te staken "niet makkelijk" te vinden.

De campagne van O'Rourke had uiteindelijk inderdaad weinig succes. In de peilingen stond hij niet hoog en ook bleef financiële steun vanuit zijn achterban uit.

President Trump liet zich vrijdag op Twitter uit over het besluit van O'Rourke. Zo schreef hij "O, nee. Beto heeft besloten om zich terug te trekken uit de race om het presidentschap, ondanks dat hij zei dat hij hiervoor geboren was. Denk het niet!"

Onder de Democratische kandidaten die nu nog over zijn, zijn onder andere de oud-vicepresident van de VS, Joe Biden en senator Bernie Sanders. Beiden kandidaten staan in de top-3 in de peilingen.