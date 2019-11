In Tanzania is een Nederlandse toerist omgekomen toen zijn reisgenootschap werd aangevallen door een zwerm bijen, bevestigt woordvoerder Bastiaan Govers van reisorganisatie Sawadee vrijdag aan NU.nl. Een andere Nederlander ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

De groep van twintig Nederlanders liep door het enorme wildreservaat Selous National Park, dat tienduizenden kilometers land bestrijkt. Op een afgelegen plek zou het reisgenootschap zijn aangevallen door de geafrikaniseerde honingbij, een agressieve bijensoort die beter bekend staat als de killer bee.

Een groep artsen zou per helikopter zijn ingevlogen om de groep te helpen. Voor zover bekend liepen alle Nederlanders bijensteken op, aldus Govers.

De gewonden zijn afgevoerd naar een ziekenhuis in de kustplaats Dar es Salaam. Behalve de zwaargewonde Nederlander zouden daar momenteel nog twee Nederlandse toeristen herstellen. Volgens Govers worden zij morgen uit het ziekenhuis ontslagen.

Een team Nederlandse artsen is door SOS International ingevlogen om de gewonden daar te behandelen. Een medewerker van de reisorganisatie is afgereisd om de groep bij te staan.

Geafrikaniseerde honingbij staat bekend als 'zeer agressief'

Van het dier is bekend dat het snel steekt bij bedreigingen en zich in zwermen verplaatst. Vermoedelijk zijn de Nederlanders een bijenkorf van de zwerm te dicht genaderd, waarna de bijen hun gebied agressief verdedigden.

Het gif in de steek van een enkele bij is niet genoeg om een mens te doden. Bij herhaaldelijke steken wordt het echter gevaarlijk. Naar verluidt is de groep aangevallen door duizenden tot tienduizenden 'wachters'.