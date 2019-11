De Spaanse hoofdstad Madrid neemt de organisatie van de COP25-klimaattop in december over van het Chileense Santiago. De Verenigde Naties hebben dat vrijdag bevestigd, nadat Chili woensdag afzag van de organisatie van de COP25.

De Chileense president Sebastián Piñera kondigde het besluit om af te zien van de COP25 aan vanwege de onrust in zijn land. Al sinds begin oktober wordt daar gedemonstreerd tegen economische problemen in het land. Halverwege de maand werden deze demonstraties steeds heftiger en braken er aanhoudende rellen uit.

Na het besluit zochten de Verenigde Naties naar een alternatief gastland. Costa Rica, co-organisator van de COP25, kwam aan bod. De voorgaande COP24 werd in het Poolse Katowice georganiseerd, waardoor Polen ook als mogelijk alternatief werd genoemd. Spanje bood donderdag aan om de top in Madrid te organiseren.

De COP25 vindt plaats van 2 tot en met 13 december. Dit was ook de originele planning. Tijdens de klimaattop moeten wereldleiders samenkomen om te praten over het klimaatakkoord dat in 2015 werd gesloten. Tijdens de top moeten details over de praktische uitvoering van het akkoord worden besproken.

Zeilschip vanaf Amsterdam onderweg naar Chili

Het Chileense besluit was een schok voor de 36-koppige bemanning van de 'Regina Maris', een zeilschip waarin klimaatactivisten van organisatie 'Sail to the COP' onderweg zijn vanaf Amsterdam naar Chili. Het schip vertrok begin oktober, om half november in Brazilië aan te meren. Daarna wilden de activisten de bus pakken naar Santiago.

Het zeilschip, met ook meerdere Nederlanders aan boord, vaarde toevallig langs een eiland in Kaapverdië en had voor korte tijd signaal. In die korte tijd kreeg de bemanning het nieuws over de top binnen.

Sail to the COP maakte donderdag bekend dat het schip toch door zal varen naar Zuid-Amerika, om daar "meer te leren over de mogelijkheden van duurzaam varen". Het is niet bekend of Sail to the COP rechtsomkeert zal maken nu de nieuwe locatie van de klimaattop bekend is.