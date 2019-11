In Spanje is verontwaardigd gereageerd op de uitspraak van een rechter in een verkrachtingszaak. Vijf mannen stonden onder meer terecht voor het misbruiken van een veertienjarig meisje. De rechtbank in Barcelona sprak hen vrij van verkrachting, omdat het slachtoffer "buiten bewustzijn" was.

Volgens de rechter was er geen sprake van geweld of intimidatie. Daarom veroordeelde de rechter de mannen alleen voor seksueel misbruik, een minder ernstig vergrijp. De mannen kregen celstraffen tussen de tien en twaalf jaar opgelegd. Op verkrachting staan gevangenisstraffen van tussen de vijftien en twintig jaar.

De mannen, twee Spanjaarden, twee Cubanen en een Argentijn, misbruikten het meisje in oktober 2016 beurtelings in een lege fabriek in de Catalaanse stad Manresa. Het meisje was op dat moment onder invloed van alcohol en drugs.

Het slachtoffer verklaarde op een zitting zich nog amper iets te herinneren van het vergrijp, maar zei wel dat een van de mannen met een pistool had gezwaaid. Hoewel DNA van de mannen op de onderbroek van het meisje is gevonden, ontkenden zij de aantijgingen alle vijf.

Vrijspraak in verkrachtingszaak leidde eerder tot massaprotesten

Het is niet voor het eerst dat een dergelijke zaak in Spanje tot ophef leidt. In 2016 sprak een rechter vijf mannen vrij van verkrachting, nadat zij een achttienjarige vrouw in Pamplona tot seksuele handelingen hadden gedwongen. Hiervan maakten zij opnames, die later op internet opdoken. De zaak kwam bekend te staan als la manada (de roedel), omdat de mannen zich een appgroep zo noemden.

Deze uitspraak leidde tot grote protesten in verschillende Spaanse steden. Duizenden mensen gingen de straat op en eisten dat 'de roedel' alsnog veroordeeld zou worden voor verkrachting.

Uiteindelijk veroordeelde het Spaanse hooggerechtshof de mannen in 2019 alsnog voor verkrachting en legde de hoogste rechter ze celstraffen op tot vijftien jaar.

'De roedel van Manresa'

Vanwege de gelijkenissen met de verkrachtingszaak in Pamplona, werden de verdachten in deze zaak al snel 'de roedel van Manresa' genoemd. Ook is opnieuw met afschuw gereageerd op de uitspraak van een rechter. Dit gebeurde met name op sociale media.

Burgemeester Ada Colau van Barcelona sprak in een reactie van een "schandalige straf". "Ik ben geen rechter en ik weet niet hoeveel jaar celstraf ze verdienen, maar ik weet wel dat dit geen misbruik is. Dit is verkrachting!", aldus Colau.

Momenteel wordt de Spaanse wet omtrent verkrachting opnieuw bekeken. De Spaanse premier richtte vorig jaar een speciaal panel op dat moet gaan bepalen of expliciete toestemming voor seks bepaalt of iets wel of geen verkrachting is.