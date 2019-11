Een tweede Noord-Ierse man is vrijdag beschuldigd van poging tot doodslag en mensensmokkel na de vondst van 39 lichamen in een gekoelde vrachtenwagen vorige week, meldt de Ierse omroep RTE.

De 23-jarige man verscheen vrijdag voor de rechtbank in Dublin. Wanneer hij is opgepakt, is niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem uitstond. Eerder werd ook al de Noord-Ierse chauffeur van de vrachtwagen aangehouden.

Vorige week werden in een gekoelde vrachtwagen in de buurt van Londen 39 dode lichamen aangetroffen. De identificatie is nog niet afgerond, maar een deel van de slachtoffers is van Vietnamese afkomst.

Ook de politie in Vietnam heeft twee mensen opgepakt op verdenking van mensenhandel, zo bleek vrijdag. De Britse officier van justitie stelde maandag dat een wereldwijde bende van mensensmokkelaars bij het misdrijf betrokken is.

Politie nog op zoek naar twee broers

Eerder op vrijdag zei de Britse politie op zoek te zijn naar twee Noord-Ierse broers die cruciaal zouden zijn voor het onderzoek. De man die vrijdag is opgepakt, is niet een van hen.

De broers worden verdacht van doodslag en mensensmokkel. De Britse politie heeft bij de BBC een oproep gedaan aan de broers om zichzelf aan te geven.

Ook de 25-jarige Maurice R., chauffeur van de vrachtwagen, is nog steeds verdachte in de zaak. Hij stond maandag voor de rechter voor 39 pogingen tot doodslag. Hij komt niet op borgtocht vrij en zit nog tot in ieder geval 25 november vast.