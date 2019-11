Bijna 1,5 miljoen liter olie is gelekt uit de omstreden Keystone 1-pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota. In 2017 lekte de leiding ook al bijna 800.000 liter. Volgens TC Energy, het bedrijf achter de pijpleiding, is de leiding nu afgesloten en wordt de olie opgeruimd.

Op dinsdagavond werd in het noorden van de Amerikaanse staat een verlaging van de druk in de pijpleiding ontdekt, meldt TC Energy. Direct na de ontdekking werd het getroffen deel van de pijpleiding afgesloten om verspreiding van het probleem te voorkomen.

In totaal is er 1,44 miljoen liter olie gelekt, verspreid over iets meer dan 2.000 vierkante meter. Dat is bijna twee keer zo veel als in 2017. Het komt overeen met de helft van het water in een olympisch zwembad, verspreid over minder dan de helft van een voetbalveld.

Het bedrijf zegt niet te weten hoe het lek is ontstaan, maar dat dit wordt onderzocht door een onafhankelijke partij.

Reputatie van de Keystone-pijpleiding

De Keystone-pijpleiding is al een tijdje in opspraak. De Keystone 1, de eerste fase van de pijpleiding, werd in 2010 aangelegd. In 2011 en 2014 werden uitbreidingen toegevoegd aan de oorspronkelijke pijpleiding. Het lek ontstond in het oorspronkelijke gedeelte van de leiding.

Het bedrijf achter de pijpleiding probeert al jaren het systeem uit te breiden met de zogenoemde Keystone XL. Hier is veel tegen geprotesteerd, voornamelijk door milieugroeperingen en Amerikaanse indianenstammen, omdat zij vrezen voor olielekken.

De toenmalige president Barack Obama zette in 2015 een streep door het plan, waardoor de pijpleiding niet gebouwd kon worden. In november 2017 draaide president Donald Trump deze beslissing terug, waarmee het bedrijf toestemming kreeg om aan de bouw te beginnen.