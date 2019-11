De Verenigde Staten leggen de Iraanse bouwsector nieuwe sancties op, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag.

De aangekondigde sancties verbieden de levering van bepaalde materialen zoals grafiet aan bouwbedrijven uit Iran. Ook de levering van software die voor industriële doeleinden gebruikt kan worden, zal mogelijk bestraft worden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat minister Pompeo had vastgesteld dat de Iraanse bouwsector direct of indirect wordt gecontroleerd door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) van Iran. De VS beschouwt de IRG als een terroristische organisatie.

Nadat de VS zich in mei 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran had teruggetrokken, zijn de spanningen tussen de landen verder opgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump wil met het opleggen van sancties druk uitoefenen op Iran om tot een nieuw verdrag te komen.