Het dodental na een brand in een trein in Pakistan die donderdag uitbrak is opgelopen tot 73. Dat meldt de Pakistaanse minister van Spoorwegen.

De brand brak woensdag uit nadat een de gasfles van een klein kooktoestel was ontploft. Het vuur verwoestte drie rijtuigen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Rahim Yar Khan, in het zuiden van de provincie Punjab.

Volgens een politiechef zijn de meeste mensen omgekomen doordat ze uit de ramen van de nog rijdende trein waren gesprongen. Volgens reddingsteams kan het dodental nog oplopen. Het vuur is inmiddels geblust.

Het Pakistaanse spoorwegnetwerk is de afgelopen decennia sterk in verval geraakt door een gebrek aan investeringen en slecht onderhoud. Bij een treinongeluk in september kwamen vier mensen om het leven en in juli vielen elf doden bij een treinongeluk.

In 2005 kwamen 130 mensen om het leven bij een grote treinbotsing op een station. Bij het ongeluk waren drie treinen betrokken.