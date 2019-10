Islamitische Staat (IS) zweert de dood van leider Abu Bakr Al Baghdadi te wreken, meldt de terroristische groepering donderdag via het aan de groep verbonden persbureau Amaq. Al Baghdadi kwam zaterdag om het leven bij een Amerikaanse operatie in de Syrische provincie Idlib.

De verklaring van donderdag is de eerste van IS sinds het overlijden van Al Baghdadi. Het nieuws over zijn dood werd 27 oktober naar buiten gebracht door de Verenigde Staten. Voordat Al Baghdadi kon worden opgepakt door Amerikaanse commando's, blies hij zichzelf op met een bomvest, aldus de Amerikanen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdag aan dat de waarschijnlijke plaatsvervanger van Al Baghdadi, Abu Al Hassan Al Muhajir, was gedood bij een Amerikaanse luchtaanval elders in Syrië. IS bevestigt ook zijn dood.

De groepering meldt donderdag dat Al Baghdadi's opvolger Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurashi heet. Over deze man is verder niets naar buiten gebracht. De naam is niet bekend bij deskundigen. Zij vermoeden dat hij mogelijk al een belangrijk persoon binnen de organisatie was en eerder een andere naam gebruikte.