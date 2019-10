De hindoe-nationalistische regering van India heeft donderdag formeel de autonomie ingetrokken van de betwiste deelstaat Jammu en Kasjmir. Premier Narendra Modi kondigde de plannen begin augustus aan en sindsdien ligt het internet in de regio plat.

De overwegend islamitische deelstaat Jammu en Kasjmir (afgekort tot Kasjmir) kreeg in 1947 een speciale status in ruil voor aansluiting bij India. New Delhi wil de regio nu definitief naar zich toe trekken en de macht vergroten.

De boeddhistische Ladakhi, die binnen de deelstaat een kleine minderheid vormen, hebben daarnaast vanaf donderdag een eigen federaal gebied, genaamd Ladakh. Modi beloofde dit al in 2014. De moslims (Kasjmiri) blijven samenleven met de hindoes in Jammu en Kasjmir.

Volgens critici wil Modi van dit gebied een hindoestaat maken. De Indiase regering ontkent dit en zegt dat het besluit tot extra welvaart en vrede zal leiden. De regio, waaronder de Kasjmirvallei valt, is een gewilde plek om te wonen. Veel inwoners zijn bang dat de huizen worden opgekocht door hindoes uit andere delen van India. De Indiase regering moedigt dit aan, net als gemengde huwelijken.

De Indiase veiligheidsdiensten patrouilleren donderdag extra vanwege verwachte onrust, maar tot nu toe is het nog rustig op straat.

Inwoners Kasjmir al drie maanden afgesloten van internet

Direct nadat Modi begin augustus aankondigde dat de autonomie van Kasjmir zou worden ingetrokken, werd de regio afgesloten van de buitenwereld. Mensen mochten de straat niet meer op en er was geen internet- en telefoonverkeer meer mogelijk.

Inmiddels is het vaste telefoonverkeer weer hersteld, maar kan er nog altijd niet met alle prepaidkaarten worden gebeld. Ook is het internet nog niet hersteld. Veel Kasjmiri, de moslimmeerderheid in de regio, durven nog steeds niet naar school of naar hun werk.

Mogelijk driehonderd arrestanten in cel zonder proces

India stuurde daarnaast ook tienduizenden extra troepen naar de regio, om eventuele opstanden de kiem in te smoren. Ondanks dit machtsvertoon hebben er de afgelopen maanden honderden protesten plaatsgevonden, waarbij minstens drie doden en honderden gewonden vielen.

Daarnaast zijn er de afgelopen maanden minstens vierduizend jonge mannen gearresteerd. Volgens de Indiase autoriteiten zijn zeker drieduizend van hen weer vrijgelaten. 250 van deze mannen zijn verplaatst naar gevangenissen in andere delen van India.

Ook zouden driehonderd arrestanten zijn aangehouden onder de zogeheten Public Safety Act. Hierdoor is het de autoriteiten toegestaan om hen tot twee jaar lang vast te houden zonder proces.

Een student in New Delhi voert actie tegen een omstreden besluit van de Indiase regering. (Foto: Reuters)

Indiaas Hooggerechtshof buigt zich over intrekken autonomie

De autonome status van Kasjmir was geregeld onder artikel 370 van de Indiase grondwet. Hierin staat onder andere dat de regio gedeeltelijke autonomie heeft, maar bijvoorbeeld geen eigen leger mag hebben. Daarnaast is onder dit artikel bepaald dat de Kasjmiri het recht hebben op een eigen land en eigen identiteit.

Het Indiase Hooggerechtshof buigt zich vanaf november over deze verandering van de grondwet. De uitspraak zal wel nog maanden op zich laten wachten.

Regio al zeventig jaar betwist door Pakistan en India

Kasjmir is een gebied dat al zeventig jaar betwist wordt door Pakistan, India en in mindere mate door China. De regio is bestuurlijk verdeeld onder de drie buurlanden.

Pakistan controleert het noordwestelijke deel (Azad Kasjmir) en de Noordelijke Gebieden. India bestuurt het centrale en zuidelijke deel van de regio, waar onder andere Jammu, de Kasjmirvallei en Ladakh onder vallen. China beheerst tot slot een klein gedeelte in het noordoosten.

India stelt echter dat alle gebieden onder de Indiase deelstaat vallen, iets dat Pakistan ontkracht. Regelmatig laaien de spanningen tussen de twee landen hoog op. Pakistan heeft het omstreden besluit van India om artikel 380 te schrappen stevig veroordeeld en aangekaart bij de Verenigde Naties.

Sinds ongeveer 1989 zijn er ook islamitische separatisten actief in de regio die regelmatig aanslagen plegen. In 1996 werd een conflict uitgevochten tussen de tientallen gewapende groepen en de Indiase veiligheidstroepen.