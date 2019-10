In de Japanse stad Naha is woensdag een grote brand uitgebroken in het Shuri-kasteel. De hal van het kasteel en een naastgelegen gebouw is volledig afgebrand, zo meldt de Japanse politie.

Bij de brand zijn volgens de Japanse autoriteiten geen gewonden gevallen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend.

Op verschillende beelden op de Japanse televisie is te zien hoe het kasteel is teruggebracht tot een houten geraamte.

Het zogeheten Shuri-kasteel werd meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd en diende als het koninklijke kasteel van het Japanse Riuku-koninkrijk. Het kasteel werd al een aantal keer eerder verwoest door branden. Zo brandde het kasteel in 1945 af bij de Slag om Okinawa.

Pas in 1992 is de volledige renovatie van het monumentale gebouw voltooid. Er werd onder meer een G8-top gehouden in 2000.