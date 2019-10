De Verenigde Staten hebben meer details prijsgegeven over de aanval op de gedode IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi.

Zo zijn er onder andere dronebeelden naar buiten gekomen waarin de aanval van bovenaf te zien is.

Ook is er door het Pentagon een foto gedeeld van de woning van Al Baghdadi in Syrië. De Amerikaanse generaal Frank McKenzie zei in een persconferentie onder andere dat er twee kinderen bij de aanval op de IS-leider waren omgekomen. In eerdere berichtgeving werd er door de VS gesproken over drie overleden kinderen.

Een onderzoeksbureau in de VS heeft het DNA van Al Baghdadi onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het DNA van dat bij de operatie werd veiliggesteld, een match is met DNA dat in 2004 van Al Baghdadi werd afgenomen in een Iraakse gevangenis.

Al Baghdadi kwam afgelopen zaterdag om het leven bij een gerichte operatie van Amerikaanse commando's in Syrië, maakte de Amerikaanse president Donald Trump zondag bekend. Voordat de militairen hem konden oppakken, zou hij zichzelf opgeblazen hebben met een bomvest dat hij om zijn lichaam had.