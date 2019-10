De Belgische politie heeft woensdag twaalf migranten gevonden in een koeltruck in de provincie Antwerpen. De migranten werden levend aangetroffen in de koelcel door de chauffeur, die de Belgische autoriteiten alarmeerde.

Het gaat om twaalf volwassen mannen, elf afkomstig uit Syrië en één van Soedanese afkomst. De chauffeur, die groente en fruit in de koeltruck vervoerde, vond de mannen in de koude laadruimte nadat hij woensdagochtend een tussenstop maakte.

De gevonden mannen zijn gezond en overgeplaatst naar het immigratiekantoor van de stad Antwerpen.

De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de precieze route van de truck, hoe de migranten in de truck terecht zijn gekomen en of ze onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk.

39 doden in een koeltruck

Vorige week werden in eenzelfde soort koeltruck in het Verenigd Koninkrijk 39 doden aangetroffen. Die vrachtwagen kwam vanuit het Belgische Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij de slachtoffers waarschijnlijk door een bende mensensmokkelaars in de koeltruck zijn beland.

Migranten kiezen vaker voor koeltrucks om de grens over te gaan. Vanwege de constructie van koeltrucks is het lastiger voor honden en warmtescanners om eventuele verstekelingen te detecteren.