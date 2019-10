Een groep van 36 internationale klimaatactivisten voer op 2 oktober per zeilschip de Amsterdamse haven uit, richting de klimaattop COP25 van de Verenigde Naties (VN) in Chili. Dat land besloot de top woensdag echter af te blazen. Wat nu voor de bemanning van de Regina Maris?

Het zeilschip met daarop de activisten van de organisatie Sail to the COP zou half november aankomen in Brazilië om daarna per bus door te rijden naar Chili, waar van 2 tot en met 13 december de top zou plaatsvinden in Santiago.

Deze maand, na het vertrek van de Regina Maris, braken echter grote demonstraties uit in Chili tegen sociale ongelijkheid en economische problemen in het land. "We volgden het nieuws in Chili op de voet, wanneer we bereik hadden", vertelt de 24-jarige Mara de Pater, een van de Nederlandse initiatiefnemers van Sail to the COP, vanuit een haven in het Afrikaanse Kaapverdië aan NU.nl.

Tot afgelopen maandag was de noodtoestand van kracht in Chili en woensdag zag het land af van het organiseren van de COP25. De VN zoekt inmiddels naar een alternatief. De co-organisator van COP25 is Costa Rica, maar dit land zegt momenteel slechts in overleg te zijn met Chili over de situatie. Momenteel ligt de Regina Maris daarom in de haven van het Kaapverdische Praia, in volledige onzekerheid over de rest van de zeiltocht.

"We voeren toevallig langs een Kaapverdisch eiland, waardoor we even bereik hadden en het nieuws konden horen", aldus De Pater. "We hadden toevallig een overleg met de initiatiefnemers van onze tocht toen we te horen kregen dat president Piñera een persconferentie hield".

Het internet was niet snel genoeg om live mee te kijken met de mededeling van de president en dus waren de zeilers afhankelijk van nieuws uit andere bronnen. Ook schakelden de initiatiefnemers meteen hun eigen netwerk, zoals een eigen 'thuisteam' in Duitsland, in met het verzoek de zeilers op de hoogte te houden.

De bemanning van de Regina Maris. (Foto: Sail to the COP)

Initiatiefnemers lieten bel klingelen op dek na nieuws

"We besloten om eerst meer nieuws af te wachten tot we de hele bemanning inlichtten. Toen het definitieve woord over de top binnenkwam, lieten we de bel op het dek klingelen en riepen wij iedereen bij elkaar", vertelt De Pater. "Iedereen ging in crisismodus, dat was heel interessant om te zien", lacht de activist. Ze vertelt dat overal op het schip laptops en telefoons tevoorschijn kwamen.

De bemanning hoopt snel te horen of er een alternatieve locatie komt voor de top. Co-organisator Costa Rica is een mogelijkheid, maar bijvoorbeeld ook Polen, dat de voorgaande COP24 organiseerde. Het is nog maar de vraag of de Regina Maris de bestemming wijzigt of toch doorvaart. "We blijven in ieder geval een nacht in Praia, in de hoop op meer duidelijkheid", stelt De Pater.

Initiatief geïnspireerd door Zweedse klimaatactivist

De tocht van Sail to the COP is geïnspireerd door de zestienjarige Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Thunberg zeilde in augustus van het Engelse Plymouth naar het Amerikaanse New York City, voor de klimaattop die daar werd gehouden.

Thunberg weigerde om te vliegen vanwege de uitstoot van koolstofdioxide, en meende dat varen de meest klimaatneutrale optie zou zijn. Critici wezen er echter op dat om de tocht mogelijk te maken, verschillende mensen zouden moeten overvliegen naar New York om de terugreis van Thunberg te regelen.

De Pater vertelt dat Sail to the COP aandacht wil vragen voor klimaatverandering en de reisindustrie wil verduurzamen. "Daarom leven we ook erg mee met de mensen in Chili. Zij voelen zich niet gehoord door hun leiders. Ook wij vinden dat iedereens stem van belang is."

Greta Thunberg op haar zeiljacht onderweg naar New York. (Foto: Getty Images)