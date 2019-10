In het noorden van Mexico is een massagraf ontdekt met resten van 42 lichamen, schrijven meerdere internationale media dinsdagavond. Het graf zou zijn ontdekt in de staat Sonora, in een afgelegen gebied.

Volgens de lokale openbare aanklager werden er afgelopen week aanvankelijk twaalf lichamen gevonden, maar dit weekend werden de graafwerkzaamheden uitgebreid waarna de politie op nog eens dertig skeletten stuitte.

Er is nog weinig bekend over de slachtoffers. Sommige skeletten hadden nog enkele kledingstukken bij zich. Van tenminste twee stoffelijke overschotten wordt verwacht dat het vrouwen waren, vanwege enkele bezittingen die in hun buurt lagen.

Het massagraf is ontdekt door een Mexicaanse actiegroep die voornamelijk bestaat uit moeders. Het initiatief is opgericht om vermiste familieleden terug te vinden, die plotseling verdwijnen tijdens de drugsoorlog die het land al jaren in zijn greep houdt.

Massagraven zijn veelvuldig gebruikte manieren van kartels om leden van rivaliserende groepen te laten verdwijnen. De Mexicaanse autoriteiten vermoeden dat deze lichamen ook het resultaat zijn van die drugsoorlog.

Het beruchte Sinaloa-kartel, dat werd opgericht door Joaquin Guzmán Loera, beter bekend als 'El Chapo', zou in de omgeving actief zijn.