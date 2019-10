Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdagavond de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk als een genocide erkend. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu noemt het een "beschamende beslissing van degenen die de geschiedenis van andere landen uitbuiten voor hun eigen politieke gewin".

Bij de stemming in het Huis van Afgevaardigden was er weinig verdeeldheid over de kwestie: liefst 405 parlementariërs stemden voor, 11 politici stemden tegen.

Ruim een eeuw geleden kwamen bij een volkerenmoord in het toenmalige Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, honderdduizenden Armeniërs om het leven.

Turkije ontkent de genocide en spreekt van een burgeroorlog waarbij meerdere partijen betrokken waren. Het land reageert woedend als landen overgaan tot erkenning van genocide. De Tweede Kamer kreeg ook de wind van voren toen zij dat begin vorig jaar deed.

Besluit laat spanningen tussen VS en Turkije verder oplopen

Er heerst al enige tijd een gespannen sfeer tussen de VS en Turkije. Amerikaanse parlementariërs hebben meerdere malen hun onvrede over de koers van president Donald Trump in Syrië kenbaar gemaakt.

Trump trok de Amerikaanse strijdkrachten terug, wat de Koerdische bondgenoten in Noord-Syrië kwetsbaar maakte voor een aanval vanuit Turkije. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan startte de Turkse inval uiteindelijk twee dagen later, om een "veilige zone tegen terrorisme" te bewerkstelligen.

Dat was tegen het zere been van zijn Amerikaanse ambtgenoot, die al had gedreigd met sancties als Turkije zou overgaan tot het binnenvallen van Syrië. Uiteindelijk blies Trump de economische maatregelen tegen Turkije op het laatste moment af, omdat de Turken en Koerden tot een permanente wapenstilstand kwamen.