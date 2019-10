Een federale rechter in Amerika heeft dinsdag een wet in Alabama tegengehouden, die vrijwel alle abortussen als een misdrijf beschouwt, meldt persbureau AP.

De senaat van de Amerikaanse staat nam de wet in mei aan. Daarin staat dat zelfs het afbreken van een zwangerschap na verkrachting of incest verboden is. Alleen als de gezondheid van de vrouw in het geding is, is een abortus toegestaan.

De wet zou eigenlijk volgende maand ingaan, maar de rechter heeft dat nu verhinderd. Op het uitvoeren van een abortus zouden celstraffen van tien jaar tot levenslang komen te staan.

De makers van de wet hadden de uitspraak van de rechter wel verwacht. Desondanks zullen zij niet ontevreden zijn. Het doel van de staat Alabama is namelijk om de rechtszaak zover te krijgen dat het Hooggerechtshof zich uiteindelijk weer over abortusrechten moet buigen.

Dat hooggerechtshof oordeelde in 1973 dat vrouwen het recht op abortus hebben, maar omdat daar nu een conservatieve meerderheid is, hopen de tegenstanders van abortus op een nieuwe uitspraak van deze hoogste rechters.

In steeds meer Amerikaanse staten gelden strenge abortuswetten. Zo is het in Iowa en Georgia strafbaar abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is.