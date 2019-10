De Libanese premier Saad Al Hariri heeft dinsdag bekendgemaakt op te stappen. Libanon is al bijna twee weken in de ban van massaprotesten tegen onder meer corruptie en de economische problemen in het land.

"Ik ga niet liegen over dat ik een doodlopende weg ben ingeslagen", zei Hariri tijdens een toespraak, waarin hij zijn vertrek aankondigde. Hariri gaf het Libanese volk mee om de vrede te bewaren.

De premier zal dinsdag naar de stad Baabda afreizen om zijn ontslag officieel in te dienen bij de Libanese president Michel Aoun.

Hariri werd in december 2016 voor de tweede keer premier van Libanon. Hij is een zoon van de in februari 2005 vermoorde Rafik Al Hariri, de voormalige premier van Libanon.

Betogers richten zich op economische problemen

De protesten braken op 17 oktober uit nadat de regering had aangekondigd bellen via sociale media zoals WhatsApp te zullen belasten.

Nadat dit belastingvoorstel was ingetrokken, gingen de protesten door en richtten de tienduizenden betogers zich op de economische problemen, de slechte staat van publieke voorzieningen en de wijdverspreide corruptie in Libanon.

Na vijf dagen van demonstraties kwam de Libanese overheid met een pakket economische noodmaatregelen om de demonstranten tevreden te stellen.

Al bijna twee weken is Libanon in de ban van massaprotesten. (Foto: Reuters)

Overheid wil salarissen van ministers halveren

Als onderdeel van de economische noodmaatregelen zegde de Libanese overheid toe de salarissen van ministers en parlementariërs te halveren.

Ook kwam de regering met het ambitieuze voorstel om het begrotingstekort in 2020 terug te brengen naar "bijna nul", wat neerkomt op 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Verder liet de regering weten de telecomsector te willen privatiseren en elektriciteitsbedrijven te zullen hervormen. Momenteel heeft de staat deze elektriciteitsbedrijven in bezit. De ondernemingen zijn omstreden, omdat die niet alle Libanezen van stroom kunnen voorzien.

De maatregelen van de regering weerhielden de demonstranten er niet van om van de straat te blijven, waardoor het openbare leven in Libanon is lamgelegd. Veel banken, scholen en bedrijven zijn al tien dagen gesloten. Het land zit in een diepe economische crisis.



Dinsdag werd de sfeer van de protesten, die ondanks de maatregelen bleven aanhouden, een stuk grimmiger. In het centrum van Beiroet werden tenten van demonstranten in brand gestoken door vermoedelijk Hezbollah-aanhangers.