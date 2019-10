Jeremy Corbyn van de Britse oppositiepartij Labour heeft in een verklaring laten weten dat zijn partij nieuwe verkiezingen zal steunen. Dit was voor de partij afhankelijk van de belofte dat een Brexit zonder akkoord van tafel zou zijn.

Corbyn zegt dat zijn partij altijd al klaar was voor nieuwe verkiezingen, mits aan de voorwaarde werd voldaan.

Hij zegt dat de Europese Unie officieel drie maanden uitstel tot 31 januari 2020 heeft bevestigd. "Voor de komende drie maanden is aan onze voorwaarden voldaan", aldus de Labour-leider.

De partij lanceert volgens Corbyn nu "de ambitieuste en radicaalste verkiezingscampagne".

Later op dinsdag stemming over nieuwe verkiezingen

De Britse premier Boris Johnson wil al langer verkiezingen. Na twee mislukte pogingen werd hier maandag opnieuw over gestemd in het Lagerhuis, maar Labour onthield zich van stemming. Daardoor kon de benodigde tweederdemeerderheid niet worden behaald.

De premier zal dinsdag een nieuwe poging wagen en een nieuwe motie voor verkiezingen op 12 december indienen. Johnson heeft dan genoeg aan een simpele meerderheid, omdat de Fixed-term Parliaments Act, waarin is vastgelegd hoe verkiezingen tot stand komen, wordt aangepast met een motie van één zin.

Die 'sluiproute' om de tweederdemeerderheidseis te omzeilen was een plan van de kleinere oppositiepartijen Liberal Democrats (Lib Dems) en de Scottish National Party (SNP), dat in eerste instantie door de Conservatieven werd afgewezen als een "trucje".

De stemming volgt waarschijnlijk rond 17.30 uur Nederlandse tijd.

Nog onduidelijkheid over gewenste verkiezingsdatum

Nu Corbyn heeft gezegd dat zijn partij ook voor nieuwe verkiezingen zal stemmen, is de kans groot dat deze motie wordt aangenomen. Mogelijk zal de datum wel worden aangepast van 12 naar 11 december, omdat de Lib Dems en SNP dat liever willen.

De kleine oppositiepartijen zetten oorspronkelijk in op 9 december, maar de regering voert aan dat dit waarschijnlijk niet genoeg tijd laat om de verkiezingen te organiseren. Voorafgaand aan verkiezingen moeten de parlementariërs namelijk 25 werkdagen vrijaf hebben om zich te kunnen richten op de campagnestrijd.

De motie voor nieuwe verkiezingen zouden dan uiterlijk vrijdagavond van goedkeuring van het Hogerhuis en een handtekening van koningin Elizabeth moeten zijn voorzien.

Wat ook meespeelt in de overwegingen van de Lib Dems en de SNP, is dat zij niet willen worden gezien als de nuttige knechten van Johnson. Beide partijen zijn tegen een Brexit, met of zonder deal. De Schotse partij ijvert bovendien voor Schotse onafhankelijkheid.