De Londense brandweer had bij de brand in de Grenfell Tower een uur eerder dan ze deed over moeten gaan tot evacuatie. Als dat was gebeurd, waren er waarschijnlijk minder doden gevallen. Die bevindingen zijn opgenomen in het officiële rapport over de brand dat woensdag uitkomt, maar waarvan delen al zijn ingezien door verschillende Britse media.

De brand in de Grenfell Tower brak op 14 juni 2017 even voor 1.00 uur 's nachts uit. Pas om 2.47 uur gaf de brandweer bewoners de opdracht om het brandende gebouw te verlaten. Tot die tijd drukten de hulpdiensten de bewoners juist op het hart om in hun appartementen te blijven.

Volgens de onderzoekers had de brandweer veel eerder van strategie moeten wijzigen. "Die beslissing had al tussen 1.30 uur en 1.50 uur genomen moeten worden. Waarschijnlijk zou dat geleid hebben tot minder dodelijke slachtoffers", schrijven de onderzoekers.

Het rapport is ook kritisch op brandweercommandant Dany Cotton. Terugblikkend op de bewuste nacht zei zij namelijk dat ze achteraf niets anders gedaan zou hebben. Volgens het rapport is deze uitspraak "opvallend ongevoelig".

Vuur verspreidde zich razendsnel door brandgevoelige gevel

Bij de brand in de Londense woontoren kwamen 72 mensen om het leven en raakten er 77 gewond. De brand brak uit in de nacht van 13 op 14 juni 2017 en werd veroorzaakt door kortsluiting in een koelkast in een flatwoning op de vierde etage.

Het vuur kon zich razendsnel verspreiden door de zeer brandbare gevelbekleding van het gebouw.

Het volledige duizend pagina's tellende rapport verschijnt woensdag.