De tweejarige peuter die sinds vrijdag vastzat in een 180 meter diepe put in India, is daar overleden. Reddingswerkers bereikten de jongen in de nacht van maandag op dinsdag, maar hij bleek al een paar dagen geleden te zijn overleden, schrijven meerdere internationale media.

Het is niet duidelijk wat de jongen uiteindelijk fataal is geworden. Aanvankelijk werd gemeld dat de toestand van de peuter stabiel was en dat hij sinds het ongeval zuurstof toegediend kreeg.

De jongen, Sujith Wilson, viel in de put toen hij aan het spelen was met vriendjes. Hij zou zeker 30 meter naar beneden zijn gevallen.

Pogingen om hem te bereiken verliepen moeizaam. Reddingsacties om hem met een touw naar boven te trekken mislukten, waarna besloten werd om een tweede gat te graven. Dat ging echter lastig vanwege de rotsachtige bodem en regen.

Het ongeval toont overeenkomsten met dat van de tweejarige Julen, eind januari in Spanje. Reddingswerkers wisten de peuter, die net als Wilson tijdens het buitenspelen in een put viel, na bijna twee weken te bereiken. Ook hij leefde toen niet meer.