Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil nog deze week een stemming organiseren over het afzettingsonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump. Het Witte Huis vermoedt dat er te weinig steun is voor de "heksenjacht".

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Lagerhuis, stelt dat de stemronde gaat laten zien in hoeverre de president "recht van spreken heeft", schrijft BBC News dinsdag.

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een meerderheid. Die politici vermoeden dat Trump zijn politieke macht heeft misbruikt om een buitenlandse regering de aankomende presidentiële verkiezingen in 2020 te laten beïnvloeden.

De Republikeinen zijn verdeeld over de kwestie. Pelosi wil door middel van de stemming, die volgens haar niet "noodzakelijk" is voor het juridische proces, mogelijke twijfels wegnemen over de steun binnen het Amerikaanse Congres voor het onderzoek.

Afzettingsonderzoek draait om geheim telefoontje tussen VS en Oekraïne

Het afzettingsonderzoek draait om een telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Een klokkenluider - waarschijnlijk een medewerker van een Amerikaanse inlichtingendienst - diende een klacht in over dat gesprek.

Trump vroeg Zelensky een onderzoek in te stellen naar een van zijn rivalen, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Als vicepresident onder Trumps voorganger Barack Obama was Biden in 2016 betrokken bij internationale pogingen om een van corruptie verdachte Oekraïense aanklager te laten ontslaan.

Volgens Trump deed Biden dat omdat de aanklager in kwestie onderzoek deed naar het Oekraïense gasbedrijf Burisma, waar Bidens zoon Hunter in dienst was als consultant. Medewerkers van het Witte Huis probeerden het gesprek daarna geheim te houden.