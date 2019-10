Een Amerikaanse agent die vermoedelijk 23 keer een promotie misliep omdat hij homoseksueel is, heeft een rechtszaak tegen zijn politiekorps in de Amerikaanse staat Missouri gewonnen. De rechter oordeelde dat hij gediscrimineerd is vanwege zijn geaardheid en besloot om hem voor ruim 20 miljoen dollar te compenseren, schrijft The Guardian.

Keith Wildhaber zegt dat hem meerdere malen is verteld om het "homogedrag" te verminderen als hij ooit kans wilde maken op een hogere positie. Een getuige zou die uitspraak hebben bevestigd.

Wildhaber krijgt 1,9 miljoen dollar als schadevergoeding voor de discriminatie, terwijl het korps nog eens 10 miljoen dollar moet overmaken als civielrechtelijke boete.

De Amerikaan zou geïntimideerd zijn door het politiebureau toen hij zijn plannen kenbaar maakte om aangifte te doen. Om die reden moet het korps nog eens 1 miljoen dollar betalen als schadevergoeding, naast een boete van 7 miljoen dollar.

Met de civielrechtelijke boetes wil de rechtbank een "statement" maken. "Als men in dit land discrimineert, dan betaalt diegene daarvoor een hoge prijs", aldus een woordvoerder.

Het korps heeft als reactie op de rechtszaak aangegeven dat het nieuwe leden aan het bestuur gaat toevoegen, "want iedereen moet zich welkom voelen bij ons". Om dat te bewerkstelligen, moet de organisatie "van boven tot onder" onder de loep worden genomen, aldus een woordvoerder.