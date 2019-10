IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi heeft een zeemansgraf gekregen. Daarbij zouden de islamitische riten in acht genomen zijn, laten drie Amerikaanse regeringsfunctionarissen aan persbureau Reuters weten. Bij de operatie zijn ook twee handlangers van Al Baghdadi aangehouden, schrijft BBC News maandagavond.

Over de twee mannen is geen verdere informatie vrijgegeven. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is het tweetal naar een "beveiligde plek" gebracht.

Al Baghdadi kwam om het leven bij een gerichte operatie van Amerikaanse commando's in Syrië, maakte de Amerikaanse president Donald Trump zondag bekend.

Voordat de militairen hem konden oppakken, zou hij zichzelf opgeblazen hebben met een bomvest dat hij om zijn lichaam had. Daarbij zouden volgens Trump ook drie kinderen omgekomen zijn.

Twee van de bronnen spraken met Reuters op voorwaarde van anonimiteit. Zij zeiden dat de stoffelijke resten van Al Baghdadi met een vliegtuig zijn vervoerd en vervolgens in zee werden achtergelaten. Waar de islamitische riten werden voltrokken en hoelang ze duurden, konden de bronnen niet zeggen. Volgens de islam moet het lichaam van een overledene binnen 24 uur begraven worden.

Volgens het oorlogsrecht begraven

De stoffelijke resten van Al Baghdadi zijn "op passende wijze" en volgens de "standaard operationele processen en het oorlogsrecht" begraven, zei de Amerikaanse generaal Mark Milley tijdens een persconferentie van het Pentagon.

Ook Al Qaeda-leider Osama Bin Laden, het brein achter de aanslagen van 11 september, kreeg in 2011 snel een anoniem zeemansgraf na zijn liquidatie door Amerikaanse elitetroepen.