De Britse officier van justitie stelde maandag dat een wereldwijde bende van mensensmokkelaars betrokken was bij het smokkelen van 39 mensen, wiens stoffelijke resten in een gekoelde vrachtwagen gevonden zijn dicht bij Londen. De 25-jarige chauffeur Maurice R. is onder meer aangeklaagd voor 39 pogingen tot doodslag.

R. wordt verder beschuldigd van mensensmokkel en witwassen en het faciliteren van illegale migratie. Een 46-jarige man uit Noord-Ierland en een 38-jarige man uit het Britse Warrington zijn ook gearresteerd op verdenking van doodslag en mensensmokkel.

"Dit betreft een wereldwijde bende die de migratie van grote groepen migranten naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk maakt", zei openbaar aanklager Ogheneruona Mercy Iguyovwe in de rechtszaal. Ze voegde daaraan toe dat de zoektocht naar meer verdachten nog aan de gang is.

De 25-jarige chauffeur werd kort na de vondst van de lichamen gearresteerd. Hij werd via een videoverbinding voorgeleid en bevestigde enkel zijn naam, adres en Britse nationaliteit. R. heeft aangegeven niet op borgtocht vrij te willen komen en zit daarom zeker nog tot 25 november vast.

'Waarschijnlijk in België al overleden'

De vrachtwagen werd in de nacht van 23 op 24 oktober gevonden in de Britse plaats Grays, nabij de haven van Purfleet. Alle 39 mensen werden dood aangetroffen door de hulpdiensten. De burgemeester van Zeebrugge, waar de vrachtwagen vandaan kwam, vermoedt dat de personen al voor de aankomst in de Belgische kustplaats overleden waren. Vanwege de veiligheidsmaatregelen lijkt het hem onwaarschijnlijk dat de groep bij de haven de trailer is ingeklommen.

De identificatie van de lichamen is nog niet afgerond. De Britse politie heeft wel bevestigd dat een aantal van de slachtoffers uit Vietnam komt. Eerder meldde de politie dat het ging om migranten uit China, maar uit Vietnam kwamen berichten van ouders die hun kinderen misten. De Vietnamese politie heeft zondag DNA-monsters afgenomen van de mogelijke nabestaanden van slachtoffers. Zaterdag werd in Vietnam al een herdenkingsdienst gehouden voor een van de mogelijke slachtoffers.

Op de gebeurtenis is geschokt gereageerd. Veel van de doden lijken uit twee van de armste provincies uit Vietnam te komen, Nghe An en Ha Tinh. "Als ik terug in de tijd kon, zou ik hem niet daarheen hebben laten gaan", zegt Hoang Thi Ai, de moeder van de achttienjarige Hoang Van Tiep, een van de vermoedelijke slachtoffers.