Een tweejarige jongen zit sinds vrijdagmiddag vast in een 180 meter diepe put in de Indiase staat Tamil Nadu. De reddingsactie is in volle gang, maar het is niet duidelijk wanneer de hulpdiensten bij het kind kunnen komen.

De jongen, Sujith Wilson, viel in de put toen hij aan het spelen was met vrienden. Volgens de autoriteiten is zijn toestand stabiel. Verdere details zijn niet bekend. Het kind krijgt sinds het ongeval zuurstof toegediend.

Wilson zit volgens lokale media vast op ongeveer 30 meter diepte. Reddingswerkers probeerden hem meerdere keren met een touw naar boven te trekken, maar al deze pogingen mislukten.

Naast de put wordt nu met zwaar materiaal voorzichtig een tweede gat gegraven. Het is de bedoeling dat reddingswerkers afdalen in dit gat en vervolgens een horizontale tunnel naar Wilson graven. De werkzaamheden worden bemoeilijkt door de rotsachtige bodem en regen.

Het ongeval van Wilson toont overeenkomsten met die van de tweejarige Julen in Spanje. Spaanse reddingswerkers wisten Julen, die net als Wilson tijdens het buitenspelen in een put viel, eind januari na bijna twee weken te bereiken. Het kind leefde toen niet meer.