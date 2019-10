De Amerikaanse staat Californië heeft de grip verloren op de alsmaar groter wordende bosbranden. Al 190.000 mensen zijn uit hun huizen verdreven en de Californische gouverneur heeft in de volledige staat de noodtoestand afgekondigd.

Ongeveer drieduizend brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de Kincade Fire, de grootste van de vier branden. Deze brand heeft inmiddels vierhonderd gebouwen beschadigd of in de as gelegd.



Volgens de brandweer worden nog zo'n 80.000 gebouwen door de vlammen bedreigd. Door de harde wind is het lastig om het vuur te bestrijden. Daarnaast is het momenteel erg droog in de staat en dus vat de begroeiing snel vlam.

Naar verwachting neemt de wind maandagmiddag in sterkte af. De voorspelling is dat de harde winden later deze week weer terugkeren, die zich volgens National Weather Service kunnen ontwikkelen tot de sterkste winden van dit jaar.

Maandagmiddag is bekend gemaakt dat ook duizenden mensen in de stad Los Angeles moeten evacueren. Er staan ongeveer 3.300 woningen in dit verplichte evacuatiegebied.

Black-outs treffen drie miljoen mensen

Energiebedrijf Pacific Gas and Electric voelt zich genoodzaakt om de stroom uit te schakelen om te voorkomen dat lijnen en apparatuur van het bedrijf nog meer branden veroorzaken. Volgens The New York Times hebben de zogeheten black-outs inmiddels drie miljoen mensen getroffen.

Nog nooit zaten zoveel mensen in de staat tijdens een bosbrand zonder stroom. Het beleid van het bedrijf krijgt dan ook veel kritiek van inwoners en lokale politici. Er zijn bijna elk jaar branden in Californië en dus moet Pacific Gas and Electric volgens critici daarop anticiperen met een betere infrastructuur.

Een andere bosbrand, die van de Californische brandweer de naam Camp Fire kreeg, zou zijn veroorzaakt door het bedrijf, zo oordeelde California Department of Forestry and Fire Protection afgelopen juni.

Die bosbrand groeide in november vorig jaar uit tot de dodelijkste bosbrand ooit in de historie van de Amerikaanse staat. Er kwamen toen 85 mensen om het leven en er werden bijna negentienduizend gebouwen verwoest.

De huidige branden hebben nog geen slachtoffers gemaakt.