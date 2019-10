Een verloren gewaand dertiende-eeuws schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue, dat jarenlang in een Franse keuken hing, is zondag in Parijs voor ruim 24 miljoen euro geveild. Daarmee behoort het werk tot de tien duurste oudere schilderijen ooit, schrijft The Guardian zondag.

Het schilderij De bespotting van Christus is een klein paneel van 20,3 bij 28,5 centimeter en is onderdeel van een reeks van de Florentijnse schilder. Cimabue schilderde de reeks rond 1280.

Andere werken van de serie hangen onder meer in de National Gallery in Londen en behoren tot de Frick Collection in New York.

Aanvankelijk werd de waarde van het schilderij op 4 tot 6 miljoen euro geschat. Volgens de veilingmeester was het de eerste keer dat een werk van Cimabue "op de markt" is gekomen. Ook zou niet eerder zo'n hoog bedrag voor een middeleeuws schilderij zijn betaald.

Het is niet duidelijk wie het schilderij heeft bemachtigd, maar deze persoon zou een aantal grote musea hebben afgetroefd.

Veilingmeester spotte het 'verloren' meesterwerk

De negentigjarige vrouw die het schilderij in bezit had, dacht dat het geen bijzondere religieuze afbeelding was. Ze hing het meesterwerk boven haar gasfornuis. Ook haar familieleden wisten niet dat het om een werk van een belangrijke schilder ging.

Een veilingmeester herkende het schilderij echter toen zij een kijkje nam in haar huis in Compiègne, een dorp vlak bij Parijs.