De Chileense president Sebastián Piñera heeft zondag de noodtoestand in zijn land beëindigd, schrijft persbureau AFP. Hij had de maatregel ruim een week geleden ingezet om de massaprotesten die het land in hun greep hadden de kop in te drukken, maar de impopulaire maatregel had nooit het gewenste effect.

Door de noodtoestand stonden in de acht grootste Chileense steden ruim 20.000 soldaten en agenten om de openbare orde te bewaken.

Zaterdag kondigde Piñera al aan dat de ingestelde avondklok wordt ingetrokken en hij zijn kabinet gaat herstructureren om sociale hervormingen door te voeren. Zo wil hij een gegarandeerd minimumloon en verhoogd pensioen invoeren, terwijl hij de elektriciteitskosten gaat stabiliseren.

De Chileense bevolking was in opstand gekomen tegen een voorstel van de regering-Piñera om de tarieven in het openbaar vervoer te verhogen. Voor de Chilenen was het de druppel die de emmer deed overlopen, omdat het levensonderhoud in het land veel zou kosten en er al veel sociale ongelijkheid heerst.

De president bood eerder al zijn excuses aan voor zijn regeringsbeleid. Volgens hem is Chili in één week "een ander land" geworden. Bij de protesten zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen, terwijl honderden anderen gewond raakten.