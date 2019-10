De links-populistische Alberto Fernández wordt de nieuwe president van Argentinië. Na het tellen van 91 procent van de stemmen heeft hij een voorsprong van acht procentpunten op de huidige president Mauricio Macri, die zijn verkiezingsnederlaag al heeft toegegeven.

Fernández sleepte zondag 48 procent van de stemmen in de wacht, waardoor er geen tweede stemronde komt. Die is in het land niet nodig als een van de gegadigden 45 procent van de stemmen krijgt.

Door de verkiezingsoverwinning keert er ook een oude bekende terug aan de politieke top in het Zuid-Amerikaanse land. De rechterhand van Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, wordt vicepresident maar stond tussen 2007 en 2015 al zelf aan het roer van het land. Zij werd uiteindelijk opgevolgd door Macri.

De links-populistische Fernández beloofde in zijn verkiezingsperiode dat hij lonen gaat verhogen. Mede daardoor werd hij de absolute favoriet voor het presidentschap, alhoewel critici met grote vraagtekens achterbleven.

Zij vragen zich af hoe de aanstormende president zijn plannen wil uitvoeren omdat het land sinds medio 2018 in recessie verkeert.

De waarde van de Argentijnse munteenheid, de peso, is de laatste jaren in elkaar gezakt. Macri beloofde bij zijn aanstelling in 2015 dat hij de economie uit het slop zou trekken, maar faalde in zijn missie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schoot het land zelfs te hulp met een lening van 57 miljard euro.