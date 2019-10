De socialistische partij Die Linke is in de Duitse deelstaat Thüringen met 29,5 procent van de stemmen de grootste partij geworden bij de deelstaatverkiezingen.

Het is voor het eerst dat de partij de grootste wordt in een Duitse deelstaat.

De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) eindigt volgens de eerste uitslagen op de tweede plaats met ongeveer 23 procent van de stemmen. Hiermee is de partij tweemaal zo groot geworden in de deelstaat.

De christendemocratische partij CDU van bondskanselier Angela Merkel eindigde op de derde plaats. De partij kreeg 22 procent van alle stemmen in Thüringen.

De AfD boekte bij eerdere deelstaatverkiezingen in Duitsland ook veel winst. De partij werd in de deelstaten Saksen en Brandenburg niet de grootste, maar haalde in Saksen 27,5 procent van de stemmen binnen. In Brandenburg, waar onder andere Berlijn deel van uitmaakt, kwam de AfD op 23,5 procent van de stemmen.