Drie personen die zijn gearresteerd in het onderzoek naar 39 dode mensen die werden gevonden in een vrachtwagen in het Britse Essex, zijn op borgtocht vrijgelaten. Dat laat de lokale politie weten. De 25-jarige chauffeur van de vrachtwagen zit nog vast op verdenking van doodslag, mensensmokkel, bijdrage aan ongeautoriseerde immigratie en witwassen.

Het drietal, een 46-jarige man uit Noord-Ierland en een 38-jarige man en vrouw uit Warrington (VK), werden vrijdag gearresteerd en sindsdien verhoord op verdenking van doodslag en mensensmokkel.

De man en vrouw uit Warrington zijn tot 11 november vrijgelaten en de Noord-Ierse man tot 13 november. De chauffeur van de vrachtwagen, ook afkomstig uit Noord-Ierland, werd woensdag gearresteerd en moet maandag voor de rechter verschijnen.

In de gekoelde trailer van de vrachtwagen werden de lichamen van 31 mannen en acht vrouwen gevonden. Waardoor ze precies om het leven kwamen en wanneer, is nog onbekend. Een van de slachtoffers zou een tiener zijn, maar dit bleek een jonge vrouw.

Vietnamese politie neemt DNA af van mogelijke nabestaanden

De Vietnamese politie heeft zondag DNA-monsters genomen van de mogelijke nabestaanden van slachtoffers. Alle 39 slachtoffers zouden de Chinese nationaliteit hebben, maar vanuit Vietnam kwamen berichten van ouders die hun kinderen misten.

De Britse politie bevestigde dat een aantal slachtoffers inderdaad mogelijk uit Vietnam komen. De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc gaf zaterdag de opdracht aan lokale autoriteiten om onderzoek te doen naar mogelijk Vietnamese slachtoffers.

Ook werd zaterdag al een herdenkingsdienst gehouden in Vietnam voor een van de mogelijke slachtoffers. De identificatie van de lichamen in de vrachtwagen is echter nog niet afgerond.

Vrachtwagen kwam in Engeland vanuit Belgische Zeebrugge

De vrachtwagen werd in de nacht van 23 op 24 oktober gevonden in de Britse plaats Grays. De 39 personen bleken al overleden voordat de hulpdiensten hen vonden. De trailer kwam die nacht vanuit het Belgische Zeebrugge aan in de haven van Purfleet, vlak bij Grays. Deze reis duurt tien uur.

Burgemeester Dirk de Fauw van Zeebrugge noemde het zeer onwaarschijnlijk dat de groep vlak voor vertrek in de trailer klom, vanwege de veiligheidsmaatregelen in de haven. De Fauw vermoedt dat de personen al waren overleden vóór aankomst in de kustplaats.