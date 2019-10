IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen tijdens een gerichte aanval door het Amerikaanse leger in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zondag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Voordat Al Baghdadi door de Amerikanen kon worden opgepakt of gedood, liet hij een bomvest ontploffen dat hij om zijn lichaam had. Daarmee doodde hij volgens Trump niet alleen zichzelf, maar ook drie kinderen die hij bij zich had.

Volgens de president zijn naast deze doden ook veel IS-strijders omgekomen bij de gevechten. Om hoeveel het gaat, is niet meegedeeld. Onder de Amerikaanse troepen zijn geen doden gevallen.

Eerdere pogingen zijn afgeblazen

De Amerikanen waren Al Baghdadi al enkele weken op het spoor. In deze periode zijn diverse andere pogingen ondernomen om hem te vangen, maar deze eerdere operaties zijn afgeblazen.

Deze keer is de actie dus wel gelukt. "Hij stierf als hond, hij stierf als een lafaard", zei Trump tijdens de persconferentie. Tevens bedankte hij Turkije, Rusland, Irak, Syrië en de Koerden, die hebben bijgedragen aan de operatie.

De informatie over de verblijfplaats van Al Baghdadi kregen de Amerikanen van Iraakse inlichtingendiensten. De diensten verkregen deze informatie uit documenten, die ze hebben gevonden na het oppakken van twee mensen uit de directe omgeving van de IS-leider.

Vanuit andere landen kwamen wisselende reacties op de lezing van Trump. Zo zei het Russische ministerie van Defensie de lezing van de VS in twijfel te trekken. Volgens het ministerie heeft het Russische leger "geen betrouwbare informatie" over een speciale inval door de VS.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan noemde in een verklaring de dood van Al Baghdadi "een keerpunt in de gezamenlijke strijd tegen terrorisme". Volgens vele andere landen betekent de dood van Al Baghdadi echter zeker niet het einde van IS.

Al Baghdadi vluchtte tunnel in

Al Baghdadi is gevonden in een gebouw met diverse tunnels. Bij aankomst van de Amerikaanse troepen, vluchtte de voormalige IS-leider een van de tunnels in, waar hij uiteindelijk zijn bomvest liet ontploffen. Binnen vijftien minuten was hij geïdentificeerd op basis van DNA.

In de loop van zondag kwamen al berichten naar buiten dat de IS-leider zou zijn gedood bij een aanval. Dit was echter op basis van anonieme bronnen. Zondagmiddag (Nederlandse tijd) is het nieuws dus bevestigd door het Witte Huis.

Eerder deze maand besloot Trump om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. De president meldde zondag dat het verkrijgen van de informatie over de verblijfplaats van Al Baghdadi losstaat van het besluit om de troepen terug te trekken.

IS-leider al diverse keren doodverklaard

Al Baghdadi is in de afgelopen jaren al diverse keren doodverklaard door onder andere Russische autoriteiten en diverse media in het Midden-Oosten, maar dit werd nooit bevestigd door de Verenigde Staten. In april 2019 verschenen voor het eerst in jaren weer videobeelden van hem.

De gerichte aanval van zondag vond plaats in de regio Idlib in het noordwesten van Syrië, niet ver van de grens met Turkije. De VS kreeg de informatie over de verblijfplaats van Al Baghdadi van Iraakse inlichtingendiensten, die de informatie zelf verkregen na arrestatie van twee mensen uit de directe omgeving van Al Baghdadi.

Al Baghdadi riep in 2014 in Mosul het kalifaat uit

Al jarenlang werd gezocht naar Al Baghdadi. Er was zelfs een beloning van 25 miljoen dollar (ruim 22,5 miljoen euro) uitgeloofd voor informatie die tot zijn vondst zou leiden. Desondanks wist hij tot dusver uit handen van legers en inlichtingendiensten te blijven.

Al Baghdadi was sinds 2010 leider van IS. In 2014 riep hij in een moskee in Mosul het kalifaat uit. Op het hoogtepunt van IS had de terroristische organisatie een gebied ter grootte van Groot-Brittannië veroverd.

In de gebieden, verspreid over Syrië en Irak, voerde de organisatie een terreurbewind met martelingen, verkrachtingen en executies.