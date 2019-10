De leider van terreurgroep IS, Abu Bakr Al Baghdadi, zou bij een aanval in Syrië zijn gedood door Amerikaanse troepen, melden diverse Amerikaanse media op basis van bronnen binnen het ministerie van Defensie. Naar verwachting komt de Amerikaanse president Donald Trump zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) met een verklaring.

De IS-leider zou zaterdag zijn gedood bij een aanval door militairen uit de Verenigde Staten. Een hooggeplaatste bron uit het Amerikaanse leger heeft tegen een verslaggever van het Amerikaanse Fox News gezegd dat uit identificatie blijkt dat het inderdaad om Al Baghdadi gaat.

Volgens Reuters zouden de Iraakse inlichtingendiensten de VS op de hoogte hebben gebracht van de verblijfplaats van de IS-leider. De inlichtingendienst zou achter Al Baghdadi's verblijfplaats zijn gekomen doordat deze in documenten stond die de dienst in handen kreeg na arrestatie van een Iraakse man en vrouw die goede contacten hadden met Al Baghdadi.

Een militieleider actief in het noordwesten van de Syrische provincie Idlib zei dat de gerichte aanval gepaard ging met helikopters, vliegtuigen en een grondgevecht in het dorp Brisha nabij de grens met Turkije.

Al Baghdadi arriveerde 48 uur voor aanval

Het nieuws over de aanval werd nog niet gemeld door officiële autoriteiten, maar door anonieme Amerikaanse, Iraanse en Irakese autoriteiten.

Een Turkse official zei zondag dat Al Baghdadi zo'n 48 uur voor de aanval in de regio Idlib is gearriveerd en dat Ankara van tevoren op de hoogte was gebracht van de Amerikaanse aanval.

'Er is zojuist iets heel groots gebeurd'

Zaterdagavond (Nederlandse tijd) zei Trump op Twitter dat er "zojuist iets heel groots is gebeurd". Wat dit was, is niet bekend, maar woordvoerder van het Witte Huis Hogan Gidley gaf later aan dat de Amerikaanse president een "grote aankondiging zou doen" op zondag.

Gidley maakte niets bekend over de inhoud van de aankondiging, maar geruchten gingen rond dat het om het overlijden van Al Baghdadi zou gaan.

In april verscheen Al Baghdadi voor het eerst sinds 2014 op beeld

Al Baghdadi dook in april van dit jaar voor het eerst sinds juli 2014 op in een video. Hierin roemde hij de aanslagen op drie kerken en drie hotels in Sri Lanka diezelfde maand, waarbij 321 doden vielen.

De video zou de tweede zijn waarin de IS-leider verscheen. Al jaren wordt eraan getwijfeld of Al Baghdadi nog in leven is. Rusland claimde in juni 2017 al dat de IS-leider was omgekomen bij een luchtaanval. Ook daarvoor was hij meerdere malen doodverklaard, wat werd ontkend door IS.

Trump trok eerder Amerikaanse troepen uit Syrië

De inval in Syrië komt ruim een week nadat de VS aankondigde hun complete militaire aanwezigheid in Syrië terug te trekken. Later kondigde de VS wel aan om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Syrische olievelden te versterken, om deze te beschermen tegen overname door IS.

De velden zouden een cruciale inkomstenbron voor de terroristische organisatie zijn en de Amerikaanse verovering van de olievelden was volgens een ambtenaar "een van de meest betekenisvolle winsten van de VS en partners".