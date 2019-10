De Chileense president Sebastián Piñera ontbindt zijn gehele kabinet en wil een nieuwe regering vormen om sociale hervormingen door te voeren, schrijft BBC News. Het is niet duidelijk wanneer de veranderingen plaatsvinden.

"Ik heb al mijn ministers geïnformeerd over mijn besluit om het kabinet te herstructureren", aldus Piñera. De president zei ook dat zijn land in een nieuwe "realiteit" is beland, en "enorm" is veranderd in een week.

In het land worden al wekenlang massaprotesten georganiseerd tegen het regeringsbeleid van Piñera. De Chilenen waren ontstemd toen hij tarieven in het openbaar vervoer wilde verhogen. Onder het Zuid-Amerikaanse volk heerst al langer onvrede over de hoge kosten van het levensonderhoud en de sociale ongelijkheid.

De ingestelde avondklok in acht grote Chileense steden, om protesten de kop in te drukken, is per direct ingetrokken. De uitgeroepen noodtoestand in acht grote Chileense steden is nog wél van kracht.

President vroeg eerder al om vergeving

Piñera vroeg eerder al om vergeving en liet weten dat hij de prijsverhogingen ging terugdraaien. Daarnaast kondigde hij een pakket maatregelen aan, waaronder een gegarandeerd minimumloon, een verhoogd pensioen en het stabiliseren van de elektriciteitskosten.

Sinds de protesten begonnen zijn zeventien mensen om het leven gekomen. Honderden anderen raakten gewond. Afgelopen vrijdag waren er een miljoen mensen op de been in de Chileense hoofdstad Santiago. Daarmee was het de grootste protestactie in drie weken, toen de onrust in het land aanwakkerde.