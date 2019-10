Bij een vergadering in het Vaticaan is zaterdag een omstreden voorstel goedgekeurd dat niet-celibataire, getrouwde mannen de kans moet geven om priester te worden in de Amazone-regio. Zuid-Amerikaanse bisschoppen hopen daarmee het tekort aan priesters op te lossen.

Het voorstel werd met 128 tegen 41 stemmen aangenomen. Paus Franciscus liet eerder al weten dat het idee zijn goedkeuring heeft, maar moet het voorstel nog officieel aannemen.

In principe moeten Rooms-Katholieke priesters celibatair door het leven gaan, maar er zijn een paar uitzonderingen geweest, schrijft de NOS. Bijvoorbeeld anglicanen en protestanten, die zich hebben bekeerd tot het Rooms-Katholieke geloof.

De 185 Zuid-Amerikaanse bisschoppen uit Brazilië, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana, Frans-Guyana, Suriname, Peru en Venezuela hopen ook dat vrouwen straks assistenten van priesters kunnen zijn, de rol van zogeheten diakens. Daar moet een onderzoek naar worden ingesteld.