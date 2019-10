De Britse politie heeft zaterdag bekendgemaakt dat de 25-jarige chauffeur van de vrachtwagen waarin afgelopen week 39 doden werden gevonden, wordt aangeklaagd voor meervoudige doodslag.

De vrachtwagenchauffeur werd vrijdag door de Britse politie gearresteerd. Hij wordt verdacht van doodslag van 39 mensen, samenzwering om mensenhandel mogelijk te maken en het witwassen van geld.

De Ierse politie arresteerde eerder op de dag in Dublin een vijfde verdachte in verband met het incident met de 39 doden in de vrachtwagen. Het gaat om een Noord-Ierse man.

Vrijdag werden er ook al twee verdachten opgepakt. Het tweetal wordt verdacht van doodslag en samenspanning om mensenhandel mogelijk te maken.

Deze arrestanten zijn een 38-jarige man en een 38-jarige vrouw. Eerder werd een 25-jarige man uit Noord-Ierland vlak na de vondst van de lichamen opgepakt. Hij wordt verdacht van moord.

Vietnamese premier geeft opdracht voor onderzoek

De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc heeft zaterdag de lokale autoriteiten de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijke Vietnamese doden in de vrachtwagen die op 23 oktober werden aangetroffen in Londen.

Eerder werd bekendgemaakt dat alle aangetroffen slachtoffers de Chinese nationaliteit hadden. Vanuit de Vietnamese gemeenschap volgden verschillende zorgelijke berichten. Zo meldden enkele ouders vermissingen van hun kinderen. De Britse politie meldde eerder dat het inderdaad mogelijk is dat een aantal slachtoffers afkomstig waren uit Vietnam.

De Vietnamese premier heeft de autoriteiten ook de opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar mogelijke mensenhandel.

De Britse politie had zondag de identificatie van de slachtoffers nog niet afgerond en stelde dat de afronding hiervan "tijd zal kosten". Wel gaf de politie aan nauw in contact te blijven met de Vietnamese gemeenschap.

Trailer kwam vanuit Belgische Zeebrugge

De vrachtwagen werd in de nacht van 23 op 24 oktober gevonden in de Britse plaats Grays. De 31 mannen en 8 vrouwen in de gekoelde trailer waren al overleden voordat de hulpdiensten hen vonden. De trailer kwam die nacht vanuit het Belgische Zeebrugge aan in de haven van Purfleet, vlak bij Grays. Deze reis duurt tien uur.

Burgemeester Dirk de Fauw van Zeebrugge noemt het vanwege de veiligheidsmaatregelen in de haven zeer onwaarschijnlijk dat de groep vlak voor vertrek in de trailer klom. Hij vermoedt daarom dat de personen al waren overleden vóór aankomst in de kustplaats.