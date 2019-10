Maria Butina is zaterdag teruggekomen in Moskou, nadat ze vroegtijdig werd vrijgelaten in de Verenigde Staten. De Russische spion werd veroordeeld voor het beïnvloeden van Amerikaanse politiek namens de Russische overheid.

Bij haar aankomst op het vliegveld van Moskou werd Butina begroet door haar vader en een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. In een korte toespraak zei ze dat "Russen zich nooit overgeven".

De Rus werd in juli 2018 gearresteerd in de VS omdat ze actief zou zijn als "niet-geregistreerde Russische agent". In december bekende ze dat ze deelnam aan een samenzwering en liet ze weten mee te werken met het Amerikaanse openbaar ministerie.

Met deze medewerking hoopte Butina een zwaardere straf, mogelijk van vijf jaar, te ontlopen. Uiteindelijk werd ze in april veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan ze maar de helft hoefde uit te zitten. Ze zat op het moment van de veroordeling namelijk al negen maanden vast in de VS.

Butina werd vrijdag vrijgelaten in de VS nadat ze het grootste deel van haar straf had uitgezeten. Eigenlijk zou ze in november vrijkomen, maar volgens haar Amerikaanse advocaat werd ze vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag.

Butina wilde Amerikaanse wapenlobby NRA infiltreren

Butina probeerde in 2015 de nieuwe Amerikaanse regering te beïnvloeden. Ze probeerde invloed te krijgen in de Republikeinse partij.

Haar ex-vriend Paul Erickson is werkzaam voor de Republikeinen. Hij is niet veroordeeld voor zijn banden met Butina, maar er loopt wel een ongerelateerde rechtszaak tegen hem wegens fraude en het witwassen van geld.

De spion probeerde ook binnen te komen bij de wapenlobby NRA. In haar eigen land zette zich in voor wapenbezit en richtte ze in 2013 een organisatie op die zich hard maakte voor het recht om vuurwapens te bezitten.

Door haar werkzaamheden in Rusland had Butina al contacten bij de NRA. Ze zou zelfs een ontmoeting tussen de top van de NRA en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov hebben opgezet.

Butina bezocht de Verenigde Staten meerdere keren en liet geen enkele keer weten dat ze voor de Russische overheid werkte. Dit is volgens de Amerikaanse wet illegaal. Toen ze met een studentenvisum naar de VS verhuisde, maakte ze ook geen melding van haar werkzaamheden.