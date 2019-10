Zo'n miljoen mensen zijn vrijdag in de Chileense hoofdstad Santiago de straat opgegaan om vreedzaam te protesteren tegen het regeringsbeleid van president Sebastián Piñera, schrijft gouverneur Karla Rubilar op Twitter.

Daarmee is de protestactie groter dan al zijn voorgangers uit de laatste drie weken, toen de onrust in het land aanwakkerde.

Niet alleen in Santiago werden er acties georganiseerd. Ook in de rest van Chili werden kleinere protestmarsen georganiseerd. In de Chileense havenstad Valparaiso moest het Chileense Congres worden ontruimd nadat de sfeer in de omgeving grimmig werd.

President Piñera probeerde juist de demonstraties woensdag de kop in te drukken door om vergeving te vragen en sociale hervormingen aan te kondigen. Zo zou er een gegarandeerd minimumloon komen, een verhoogd pensioen en werden elektriciteitskosten gestabiliseerd. De prijsverhogingen zouden worden teruggedraaid.

De demonstranten op het Plaza Italia hadden borden bij zich, waarmee zij de regering aanspoorden om de maatregelen door te voeren. De president schreef na het massaprotest dat "iedereen" de boodschap heeft gehoord en het "hoop biedt".

Verhoging tarief openbaar vervoer was druppel die emmer deed overlopen

Chilenen zijn gepikeerd omdat Piñera tarieven binnen het openbaar vervoer wilde verhogen. Onder het Zuid-Amerikaanse volk heerste al langer onvrede over de hoge kosten van levensonderhoud en de sociale ongelijkheid.

Bij eerdere betogingen raakten agenten en demonstranten meerdere malen slaags met elkaar. Er vielen al achttien doden, onder wie een kind. Bijna zevenduizend mensen zijn gearresteerd en in Santiago werd er een avondklok ingesteld.