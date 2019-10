Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag een verzoek ingewilligd van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om toegang te krijgen tot alle ontbrekende stukken van het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

De rechter in Washington heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie de deadline gesteld dat het alle stukken voor 30 oktober moet overdragen.

Justitieminister William Barr verstrekte in maart slechts een korte, door hem gemaakte samenvatting van het Ruslandonderzoek. Daarin concludeerde hij dat de Trump-campagne niet samenzwoer met de Russen. Een aantal weken later bracht hij een geredigeerde versie uit van het onderzoek.

De rechtbank oordeelde dat de behoefte tot openbaarmaking van het volledige onderzoek "groter is dan de voortdurende geheimhouding ervan". Ook verwerpt de rechter de claim van het ministerie van Justitie dat beweerde dat het wettelijk niet verplicht is om de informatie uit het rapport openbaar te maken.

De beslissing van de rechter is een overwinning voor de Democraten, die bezig zijn met een onderzoek naar de mogelijke afzettingsprocedure van de Amerikaanse president Donald Trump. De aanleiding daartoe was een telefoongesprek tussen Trump en de president van Oekraïne waarin Trump zijn macht als president zou hebben misbruikt. De rechter concludeerde vrijdag dat een afzettingsprocedure gegrond is.

Justitie start eigen onderzoek naar Mueller-onderzoek

Opvallend genoeg maakte het ministerie van Justitie vrijdagmorgen bekend juist een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de manier waarop het Ruslandonderzoek tot stand kwam. Het onderzoek begon op een administratieve basis in mei. Het wordt nauwgezet gevolgd door Barr.

Nu het een strafrechtelijk onderzoek wordt, krijgt de aanklager die het leidt, John Durham, meer onderzoeksbevoegdheden. Hij kan dagvaardingen gebruiken om getuigen op te roepen en documenten op te vragen, een onderzoeksjury samenroepen en aanklachten opstellen.

Trump trekt al sinds het begin van het Ruslandonderzoek in mei 2017 de aanleiding in twijfel. Volgens de president was het niet Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, maar hadden Democratische partijpolitieke motieven de overhand. Hij noemde het onderzoek van speciaal aanklager Mueller tientallen keren een "heksenjacht", tot maanden nadat het in maart 2019 tot een einde kwam.