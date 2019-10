Jesse Klaver, leider van de politieke partij GroenLinks en zijn partijgenoot Bram van Oijk zijn vrijdag in veiligheid gebracht door de autoriteiten in Ethiopië met hulp van de Nederlandse ambassade. Dat bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Klaver en Van Oijk zouden in Ethiopië op werkbezoek zijn en zouden in een bedreigende situatie terecht zijn gekomen.

Hierop heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken hulp verleend en zijn de twee door de Ethiopische autoriteiten naar een veilige plaats gebracht. Ook minister Stef Blok heeft zich persoonlijk beziggehouden met de kwestie, aldus het ministerie. Na bemiddeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Ethiopische autoriteiten hen in veiligheid gebracht.

Samen met dertien andere Nederlanders zijn Klaver en Van Oijk naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba vervoerd.

Reisadvies Ethiopië aangescherpt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Ethiopië aangescherpt nadat er onlusten in het Afrikaanse land zijn uitgebroken. In het hele land, waaronder in de regio Oroima, kunnen volgens het ministerie spanningen tussen bevolkingsgroepen en demonstraties uitlopen in ernstig geweld.

Het ministerie raadt Nederlanders af om naar Oroima af te reizen als de reis niet noodzakelijk is. Ook de Ethiopische hoofdstad is volgens het ministerie niet altijd veilig. Zo zouden buitenlanders daar vaak doelwit zijn van criminelen.