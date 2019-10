The Ocean Cleanup, het wereldberoemde project van de Nederlander Boyan Slat, wil naast oceanen ook de duizend meest vervuilende rivieren schoonmaken. Deze rivieren zijn volgens het project verantwoordelijk voor tachtig procent van de plasticvervuiling in oceanen.

Om de rivieren schoon te kunnen maken, heeft het team van The Ocean Cleanup speciaal een systeem ontwikkeld voor in rivieren. De Interceptor, zoals het systeem heet, is verankerd aan de rivierbedding en gebruikt de natuurlijke stroom van de rivier om het plastic op te vangen.

Volgens The Ocean Cleanup is het systeem in staat om per dag 50.000 kilo afval uit een rivier te halen. Op dagen met optimale omstandigheden zou dit zelfs het dubbele kunnen zijn.

Op het moment zijn er vier Interceptors gebouwd. Twee systemen zijn al operationeel in Jakarta (Indonesië) en Klang (Maleisië). Een derde systeem gaat naar Can Tho in de Mekong Delta (Vietnam) en het vierde is bestemd om te worden ingezet in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek).

Volgens The Ocean Cleanup is het nieuwe systeem voor in rivieren niet schadelijk voor dieren. Het systeem dat in oceanen wordt gebruikt kreeg kritiek omdat het naast plastic ook dieren zou opvegen.

Plasticvanger vangt in oceaan eerste plastic op

De plasticvanger van The Ocean Cleanup heeft in oktober voor het eerst plastic in de Grote Oceaan opgeveegd en bij elkaar gehouden. Het succes werd geboekt na de ingebruikname van een nieuwe veegarm. Het eerste exemplaar brak begin dit jaar af.

De door Slat ontwikkelde plasticvanger wordt sinds oktober vorig jaar getest. Nadat de veegarm afbrak, kwam het project op zee lang stil te liggen.

The Ocean Cleanup ging in juni met een verbeterde versie van de veegarm weer het water op. Het lukt nu om zowel kleine als grote stukken plastic op te vangen: van zware, grote visnetten tot microplastics van 1 millimeter. "Een prestatie waar we aangenaam door zijn verrast", aldus de organisatie.

Het idee van de plasticvanger werd zeven jaar geleden bedacht door Slat. De Nederlander, destijds een middelbare scholier, is sindsdien bezig met het realiseren van zijn project en werkt daar met inmiddels tientallen deskundigen aan. "Het begin van onze missie om de oceaan van plastic afval te ontdoen, ligt binnen ons vizier."