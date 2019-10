Voor het eerst sinds 2006 is er in Zuid-Duitsland een bruine beer opgedoken. Het dier werd deze week met een nachtcamera gespot in de Duitse Alpenstad Garmisch Partenkirchen en kwam vermoedelijk via Oostenrijk de grens over.

Volgens het Duitse ministerie van Milieu is de nog jonge beer op zoek naar een partner om zich mee voort te planten. Waarschijnlijk betreft het een mannetje. "Dat blijkt uit al zijn gedragingen", aldus het ministerie in gesprek met lokale media.

Vermoedelijk is het dier aan komen lopen vanuit de Italiaanse regio Trentino, ten noorden van het Gardameer. Omdat er in de Duitse Alpen geen andere beren zijn, wordt niet verwacht dat het dier er nog lang blijft.

Experts zijn op het moment op zoek naar haar of ontlasting van de beer om met DNA het geslacht definitief vast te kunnen stellen. Het is onbekend of de beer, bijvoorbeeld door dreigend gevaar, wordt gevangen.

Laatst gespotte beer in Duitsland doodgeschoten

De laatste keer dat er in Duitsland een beer werd gespot was dertien jaar geleden in de deelstaat Beieren. Bruno, zoals de beer door de Duitse pers werd genoemd, zorgde volgens het bestuur van Beieren voor te veel overlast. Zo doodde het dier meerdere kippen en schapen. Ook zou de beer te dicht bij mensen in de buurt komen.

Nadat de deelstaat aankondigde het dier af te willen schieten, kwamen er protesten van onder anderen scholieren op gang. De Duitse dierenbescherming probeerde de beer te redden door hem te vangen. Daarvoor werden onder meer speciale vallen en speurhonden uit Finland ingezet.

Na een wekenlange jacht werd beer Bruno toch doodgeschoten.