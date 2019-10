De Britse politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt voor het incident met de 39 doden in een vrachtwagen in het Verenigd Koninkrijk. Het tweetal wordt verdacht van doodslag en samenspanning om mensenhandel mogelijk te maken.

De arrestanten zijn een 38-jarige man en een 38-jarige vrouw. Eerder werd een 25-jarige man uit Noord-Ierland vlak na de vondst van de lichamen opgepakt. Hij wordt verdacht van moord.

De vrachtwagen werd in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden in de plaats Grays. De 31 mannen en acht vrouwen in de gekoelde trailer waren al overleden voordat de hulpdiensten hen vonden. De trailer kwam die nacht vanuit het Belgische Zeebrugge aan in de haven van Purfleet, vlak bij Grays. Deze reis duurt tien uur.

Burgemeester Dirk de Fauw van Zeebrugge noemt het vanwege de veiligheidsmaatregelen in de haven zeer onwaarschijnlijk dat de groep vlak voor vertrek in de trailer klom. Hij vermoedt daarom dat de personen al waren overleden vóór aankomst in de kustplaats.

Eerste autopsie start vrijdag

Het is niet duidelijk wanneer de personen om het leven zijn gekomen. Ook hun doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De eerste autopsie begint vrijdag. Pas daarna volgt de identificatie van de mannen en vrouwen.

"Dit is het grootste onderzoek waar we ooit mee te maken hebben gehad", aldus de lokale politie. "Het zal waarschijnlijk enige tijd duren voordat we met conclusies komen."

Volgens de lokale politie hebben de slachtoffers de Chinese nationaliteit, maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dit nog niet officieel is bevestigd. De Chinese ambassade in Londen heeft een groep vertegenwoordigers gestuurd naar Essex, het graafschap waar Grays onder valt.