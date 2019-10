De Verenigde Staten gaat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Shire versterken om de olievelden te beschermen. Zo wil de VS voorkomen dat de velden worden overgenomen door de restanten van IS, "of door andere kwaadwillenden".

De maatregel, geuit door een anonieme defensieambtenaar tegen persbureau Reuters, komt ruim een week nadat president Donald Trump een complete terugtrekking van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië aankondigde.

"Een van de meest betekenisvolle winsten die de VS en onze partners hebben behaald in de strijd tegen IS, is dat we de controle hebben gekregen over de olievelden in het oosten van Syrië", aldus de ambtenaar. "Die velden waren een cruciale bron van inkomsten voor IS".

Trump kreeg na zijn aankondiging meteen kritiek vanuit alle kanten, inclusief zijn eigen Republikeinse partij. Hij gaf zo de Turkse president Erdogan vrij baan om Syrië in te trekken en daarmee zette hij de Koerdische bondgenoten in de strijd tegen IS in de kou. Bovendien is het militaire vacuüm dat is ontstaan door de terugtrekking gevuld door Russische troepen.

Later verzachtte Trump zijn belofte van een totale terugtrekking door te zeggen dat een kleine hoeveelheid Amerikaanse soldaten zal blijven op Syrisch grondgebied.

De Republikeinse senator Lindsey Graham, een van de felste criticasters nadat Trump de terugtrekking bekend maakte, heeft donderdag gezegd dat "er een plan komt van de gezamenlijke strijdkrachten waarvan ik denk dat die zal werken. Daardoor kunnen we voorkomen dat IS terugkomt en de olie pakt, dat Iran de olie pakt".

Volgens de anonieme defensieambtenaar is de VS van plan om de grip op de olievelden te versterken in nauwe samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de groepering met veel Koerdische militairen in de gelederen.