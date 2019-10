De zittende president Evo Morales heeft in de eerste ronde van de presidenteverkiezing in Bolivia genoeg stemmen verzameld om de verkiezingen te winnen. Morales mag aan zijn vierde termijn beginnen. Zijn tegenstander Carlos Messa accepteert de uitslag niet.

De Boliviaanse kiescommissie maakte donderdagavond bekend dat na het tellen van 99,99 procent van de stemmen in de eerste ronde, er 47,07 procent naar Morales zijn gegaan en 36,51 procent naar zijn tegenkandidaat Carlos Messa.

Messa heeft gezegd de uitslag niet te zullen accepteren en roept zijn aanhang op om te blijven protesteren. Eerder op donderdag had Evo Morales al de overwinning opgeëist.

Het ruime verschil van 10.56 procentpunten is geen aanleiding voor een tweede ronde en de commissie benoemde Morales tot winnaar. In het land is een voorsprong van 10 procentpunten nodig om een tweede stemronde te voorkomen, of een van de kandidaten moet minstens de helft van de stemmen in de wacht slepen.

Een woordvoerder van de commissie stelt dat 0,01 procent van de uitgebrachte stemmen in de regio Beni ongeldig is verklaard, het zou om iets meer dan vijfhonderd stemmen gaan. Die zijn niet genoeg om iets aan de uitslag te veranderen, aldus de kiescommissie.

Oproep tot transparantie

De Verenigde Staten, Colombia, Argentinië en Brazilië hebben donderdag gezamenlijk opgeroepen tot transparantie bij het tellen van de stemmen in de Boliviaanse presidenteverkiezing. Zij vragen de kiescommissie om waarnemers toe te laten die kunnen toezien op een geloofwaardige telling.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de vier Amerikaanse landen dat ze "alleen een uitslag zullen respecteren die de wil van het Boliviaanse volk zal weerspiegelen". Ook roepen de landen de medestanders van de twee kandidaten op om af te zien van verder geweld. In een statement heeft ook de Europese Unie zich aangesloten bij de verklaring

De regering van Mexico heeft inmiddels Morales gefeliciteerd met zijn overwinning.

Oppositie zet vraagtekens rondom tellen stemmen

Er heerst al dagenlang onrust in Bolivia. In het land wordt massaal actiegevoerd tegen Morales die de verkiezingen zou hebben "gemanipuleerd" om een beslissende stemronde op 15 december te voorkomen.

De oppositie zet grote vraagtekens bij de manier waarop de kiescommissie de stemmen heeft geteld. Eerste berichten op zondagavond toonden een voorsprong van om en nabij de 8 procentpunten, waarna de kiesautoriteiten tijdelijk hun werkzaamheden stillegden om uiteenlopende redenen.

Bij de volgende update op maandag bleek echter dat Morales zijn voorsprong had uitgebouwd naar ruim 10 procent, voldoende om een tweede ronde af te wenden. Vrijwel direct daarna werden in negen grote steden protesten georganiseerd en raakten demonstranten slaags met de oproerpolitie.

Een van de grootste Boliviaanse protesten in decennia

Ook stapte de vicepresident van de kiescommissie op, omdat "de gehele verkiezing in diskrediet is gebracht". Ook zijn honderdduizend mensen de straat opgegaan. Vermoedelijk is dit een van de grootste Boliviaanse protesten in decennia. De oproerpolitie gebruikte traangas tegen de demonstranten, nadat die met stenen begonnen te gooien.

Evo Morales is nu al de langstzittende president in Latijns-Amerika. Hij werd in 2006 voor het eerst verkozen. Met zijn vierde termijn kan hij tot 2025 de leiding houden in Bolivia en zal dan 19 jaar president zijn geweest.