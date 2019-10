Honderden toeristen proberen vrijdag nog de beroemde rode rotsformatie Uluru in Australië te beklimmen voordat die op zaterdag gesloten wordt voor klimmers.

Het permanente verbod op het beklimmen van de Uluru volgt op een tientallen jaren durende strijd van de oorspronkelijke bevolking van Australië. Het Anangu-volk kent een diepe spirituele betekenis toe aan de rotsformatie en strijdt al sinds 1985 voor een klimverbod.

"Dit is een enorm belangrijke plek, geen speeltuin of een themapark a la Disneyland", aldus een Anangu-woordvoerder.

De Uluru-rotsformatie (Foto: 123RF)

Geen makkelijke klim

Het is geen makkelijke klim, in de loop der jaren zijn tientallen mensen omgekomen door valpartijen of door uitdroging.

Vrijdagochtend vroeg stond er al een lange rij van mensen die op de laatste dag de rost nog willen beklimmen. De klim wordt bemoeilijkt door stevige windstoten.

De rotspartij zal nog wel openblijven voor bezoekers, maar die mogen dus niet meer naar boven via de steile rode wanden.

De Uluru is 340 meter hoog en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De rotsformatie, die vroeger Ayers Rock heette, is een populaire toeristenstrekpleister ondanks de afgelegen locatie bij Alice Springs in het midden van Australië.

Een rij toeristen beklimt de Uluru op de laatste toegestane dag (Foto: Reuters)